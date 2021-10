Qatar 2022 – Argentina-Perù, Scaloni non rinuncia a Lautaro: il Toro in campo dal 1′

Nella gara al Monumental contro il Perù, il c.t. dell'Albiceleste si affida al tridente formato da Messi-Lautaro-Di Maria

Lionel Scaloni non rinuncia a Lautaro Martinez. Nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar contro il Perù, il c.t. dell'Argentina lancia l'attaccante nerazzurro dal 1'. Il Toro è nel tridente con Messi e Di Maria. Non una buona notizia per Simone Inzaghi a meno di due giorni dalla gara contro la Lazio in programma all'Olimpico sabato alle 18.