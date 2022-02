Argentina, Scaloni non rinuncia a Lautaro: sarà titolare anche con la Colombia

Dall'Argentina non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Il c.t. Scaloni non rinuncia al Toro in vista della gara con la Colombia

Gianni Pampinella

Nel bel mezzo di una delle chiamate più complesse degli ultimi tempi, a causa di assenze, giocatori colpiti da COVID-19, infortunati e squalificati, Lionel Scaloni prepara la gara che l'Argentina disputerà contro la Colombia per le qualificazioni in vista del Mondiale in Qatar.

Getty Images

L'Albiceleste è reduce dalla vittoria contro il Cile e ha già staccato il pass per il Mondiale, ecco perché il c.t. effettuerà almeno 7 cambi. L'unica certezza è la coppia d'attacco formata da Lautaro e Di Maria. Non una buona notizia per Simone Inzaghi in vista del derby.

(Ahora.com)