Inter-Milan, Lautaro e Sanchez tornano giovedì: la scelta di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro avrà a disposizione i due attaccanti solo giovedì. La scelta su chi impiegare dal 1'

Matias Vecino è tornato in anticipo, mentre per Lautaro e Sanchez bisognerà aspettare giovedì giorno in cui Simone Inzaghi ritroverà i due attaccanti. "Quella sarà l’ultima scelta, dettata anche da un consulto sui parametri fisici dei due. E poi, il venerdì, anche per loro un po’ di ripetizioni sul Milan. Il derby è un esame, bisogna arrivare preparati. Nulla si improvvisa, men che meno la vittoria", sottolinea la Gazzetta dello Sport.