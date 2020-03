In Argentina è già tempo di pensare alla selezione olimpica che prenderà parte ai giochi di Tolyo 2020 (a patto che si disputino regolarmente): entro venerdì il ct Fernando Batista pubblicherà una lista di 50 giocatori dai quali usciranno i 18 che partiranno per l’estremo oriente. Secondo quanto riporta TyC Sports, tra i candidati per un posto come fuoriquota c’è anche l’attaccante del Paris Saint Germain (ma ancora di proprietà dell’Inter) Mauro Icardi.