Aria nuova alla Roma: ma ora arrivano Inter e Feyenoord, partite da big

Da quando Daniele De Rossi è approdato sulla panchina della Roma, in casa giallorossa si respira aria nuova. Con l'ex centrocampista sono arrivate tre vittorie in altrettante partite, adesso per i giocatori arriva la prova del nove. Sabato pomeriggio all'Olimpico arriva l'Inter di Simone Inzaghi. "De Rossi ha lavorato in fretta e in profondità. In difesa ha cambiato modulo per guadagnare un uomo in fase offensiva. Il giocatore tatticamente più importante è Paredes. Il punto debole, per ora, pare la coppia di centrali Mancini-Llorente, ma prima o poi Ndicka rientrerà dalla Coppa d’Africa e Huijsen è più che una promessa. Negli ultimi allenamenti, ma sempre a parte, si è rivisto Smalling", sottolinea il Corriere della Sera.