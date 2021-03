Auriemma: “Pirlo, attacco all’Inter perché credeva di aver già vinto col Benevento”

Il giornalista ha detto la sua sulle dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della gara contro i campani poi persa

Raffaele Auriemma a Tiki Taka ha parlato di Pirlo . L'allenatore della Juve ha fatto discutere in questi giorni per l'attacco contro l'Inter all'indomani dalla partita contro il Sassuolo rinviata dall'ATS e per la sconfitta contro il Benevento.

Il giornalista di chiara fede napoletana, nel programma di Italia 1 ha criticato l'allenatore bianconero proprio per quel discorso contro l'Inter: «Mi fa un po' di tenerezza devo dire quando sostiene che l'Inter sia avvantaggiata quando non va a giocare contro il Sassuolo. Forse perché pensava di avere in tasca la partita contro il Benevento. Credo che questo abbia demotivato la sua squadra. Se vuole migliorare deve evitare certi errori e fare in modo che la sua squadra abbia un approccio meno morbido alle partite».