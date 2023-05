Biasin: “Ecco l’arma vincente e i meriti di Inzaghi. Inter in vantaggio, ma…”

Eppure aver convinto la rosa che giocare meno avrebbe migliorato le prestazioni di tutti (e quindi dell'Inter stessa) è stata la vera arma vincente del tecnico piacentino, bravissimo a ruotare tutto il ruotabile, bravissimo a tapparsi le orecchie nelle settimane del "bisogna mandarlo via" detto dagli stessi che ora "beh, mica male questo Inzaghi", che poi in caso di crollo non ci metteranno mezzo secondo per spedirlo all'inferno. Perché sì, è vero, l'Inter questa sera parte con un bel vantaggio, ma darla per sicura qualificata significa far finta di non sapere cosa sia una partita di Champions. Anche contro questo Milan".