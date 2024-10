Inzaghi dovrà tenere sotto controllo l'attaccante austriaco. Dubbi in difesa per alcuni piccoli problemi, trio da decidere

Dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, l'Inter scenderà in campo domani sera a San Siro contro il Torino. Per l'occasione Inzaghi tornerà alla formazione dei titolari, dopo il turnover europeo. Ma dovrà tenere sotto controllo la condizione fisica di alcuni dei suoi giocatori.