"Il solito Al-Ittihad, nei giorni delle trattative con Pioli, si era informato anche per il difensore interista Stefan De Vrij e per il centrocampista milanista Ismael Bennacer. Adesso bisognerà vedere se Blanc confermerà le idee o guarderà altrove. Una cosa è certa: con il sempre più probabile arrivo di Youssouf Fofana (Monaco) in rossonero, se l’ Al-Ittihad – o un altro club saudita – si avvicinasse alla clausola da 50 milioni di Bennacer, quantomeno verrebbe ascoltato. L’Arabia potrebbe diventare una occasione anche per sistemare Origi (Milan) e tentare Arnautovic (Inter)", scrive La Gazzetta dello Sport.