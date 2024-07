La nuova proprietà vuole investire su un giocatore giovane e al momento non considera i parametri zero per rinforzare la rosa

L'infortunio di Buchanan ha complicato i piani mercato dell'Inter. Un inserimento indispensabile non era previsto, il club nerazzurro era alla ricerca di affari e opportunità. Ora serve un elemento in più in rosa, che sia un braccetto di sinistra o un giocatore di fascia. E spunta un nome nuovo.