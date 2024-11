L’Austria convoca Arnautovic per i prossimi impegni in Nations League

C'è anche Marko Arnautovic tra i convocati dell'Austria per i prossimi impegni in Nations League. Il ct della Nazionale Ralf Rangnick ha annunciato i nomi dei giocatori che porterà con sé in Kazakistan per la sfida del 14 novembre. Poi ci sarà in casa all'Ernst Happel di Vienna la partita contro la Slovenia del 17 novembre. Tra i calciatori che porterà con sé c'è anche il giocatore nerazzurro, che Inzaghi - alla vigilia della sfida con l'Arsenal - ha detto: "Lui ha un'infezione a un occhio da dieci giorni e fatica ad andar via, aveva delle chance per la gara contro i londinesi, ma vedremo".