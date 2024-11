"Arnautovic l'avreste rivisto, ma ha un'infezione a un occhio da dieci giorni e fatica ad andar via. Aveva le proprie chance per domani, stamattina si è allenato meglio, ma vediamo. È un ragazzo che sta lavorando bene, così come Taremi e Correa. Lautaro e Thuram mi sembra abbiano lavorato abbastanza bene, Taremi è un po' più fresco. Domani faremo un allenamento leggero e cercherò di scegliere la formazione per domani".