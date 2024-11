Quando si parla di Serie A e Premier League c'è sempre l'impietoso confronto sulla situazione economica dei club che accompagna qualsiasi tipo di riflessione anche sul rendimento sportivo. Anche legittimo, ci mancherebbe. Col rischio, però, che diventi un alibi per qualcuno. E Simone Inzaghi di alibi non ne cerca, come sottolinea anche il Corriere della Sera: