Nuova chance da titolare?

Statistiche a parte, Arnautovic potrebbe concretamente avere un'altra chance dal primo minuto contro lo Young Boys. Magari ancora al fianco di Taremi, coppia inedita che ha ben funzionato contro la Stella Rossa: è quanto emerge dalle indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile. Questo perchè l'Inter si ritrova nel bel mezzo di un tour de force non indifferente (Roma-Young Boys-Juventus, con all'orizzonte Arsenal e Napoli), e la sfida contro la formazione svizzera sembra l'ideale per un po' di turnover. A maggior ragione considerando che l'attacco è, al momento, l'unico reparto che non presenta defezioni: un turno di riposo per Lautaro e Thuram consentirebbe a Inzaghi di avere a disposizione il 9 e il 10 riposati in vista del derby d'Italia di domenica. Fattori che spianano la strada ad Arnautovic. Uno che ha scelto di rimanere a Milano per dimostrare di poter dare ancora il suo contributo.