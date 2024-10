Inzaghi potrebbe far rifiatare qualcuno dei titolari in vista della sfida di domenica sera contro i bianconeri

Dopo la vittoria con la Roma all'Olimpico, l'Inter sarà di nuovo in campo mercoledì sera per la Champions con lo Young Boys. Gara importante perché permetterebbe ai nerazzurri di salire a 7 punti con una vittoria.

"Inter a 4 punti: pari con il City, goleada alla Stella Rossa e nessun gol subito. Young Boys ultimo con zero punti contro Aston Villa e Barcellona: differenza reti peggiore di tutti, nessuna rete segnata, calendario tipo quello del Milan. A Berna va in scena una sfida che pare segnata. Lautaro top del Pallone d’oro, nerazzurri in corsa per cinque obiettivi e Young Boys decimo in Svizzera", scrive La Gazzetta dello Sport.