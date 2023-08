Tuttosport su Arnautovic: “Inzaghi chiedeva altro, i tifosi rimpiangono Dzeko. E Zhang…”

"Non è quindi un caso che i tifosi dell’Inter sui social rimpiangano Dzeko, a cui non era stato rinnovato il contratto per motivi economici, ma pure di età. Abbandonato Balogun perché troppo caro (l’Arsenal continua a valutare l’attaccante una cinquantina di milioni di euro), anche le piste Taremi (per il cui il Porto vuole 30 milioni), Beto (per cui l’Udinese vorrebbe incassare 25 milioni) e lo stesso Morata, sembravano, al netto degli ingaggi, troppo onerose per il budget stanziato da Zhang per il mercato in entrata", chiosa il quotidiano.