Libero – Arnautovic, primi segnali di risveglio: servono conferme. Su Sanchez…

"In attacco ci si è dovuti accontentare di Arnautovic e Sanchez, il primo come colpo low cost, il secondo come rimpiazzo a zero dell'ormai perso Correa. Nessuno dei due è stato all'altezza del compito finora ma l'austriaco contro il Bologna ha dato i primi segnali di risveglio. D'altronde è difficile mettere a regime un corpo di 190 centimetri per 90 chilogrammi che è stato fermo per oltre un mese. A Inzaghi è piaciuto, infatti giocherà lui dall'inizio (prima volta in campionato, mentre in Champions, dove al Benfica ha segnato l'unico gol stagionale, e in Coppa Italia era già successo) mentre Sanchez al massimo entrerà a gara in corso. Parafrasando il cileno: i campioni sono così, sostituiscono altri campioni nel momento del bisogno, ammesso che lo siano ancora".