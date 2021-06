Mercato, Arnautovic torna in Serie A? Possibilità concreta per il Bologna

Dopo l'esperienza all'Inter nel 2009-2010, Marko Arnautovic potrebbe presto tornare a giocare nel nostro campionato

Secondo Sky Sport, infatti, l'attaccante austriaco, ex West Ham e attualmente in forza allo Shanghai SIPG, sarebbe una possibilità concreta per l'attacco del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ci sarebbero stati dei contatti fra le parti e la trattativa sarebbe in fase avanzata. Arnautovic, dunque, è il nome forte per l'attacco rossoblù.