Aronica: “Vedo un Napoli in crescita. Contro l’Inter Osimhen titolare”

"Sono ingiuste, è uno dei migliori portieri italiani. C'è stata una indecisione ma ritengo che sia uno dei profili migliori. Il Napoli è in buone mani".

"Atalanta e Real erano un test per la sua condizione, credo che partirà dall'inizio perché ha ritrovato bene il campo. E' quel valore aggiunto che ha fatto la differenza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.