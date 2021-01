Inter, trattativa spedita BC Partners-Suning: “In arrivo l’offerta vincolante non appena…”

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, procede spedita la trattativa tra BC Partners e Suning per la cessione di quote dell’Inter. Come noto, è in corso l’analisi dei conti del club da parte del colosso londinese, che successivamente sottoporrà alla controparte un’offerta vincolante. Scrive il quotidiano:

“La trattativa per la cessione dell’Inter prosegue spedita: BC Partners avrebbe infatti avviato la due diligence (cioè la verifica dei documenti contabili, finanziari e fiscali). Passaggio necessario per formulare un’offerta vincolante, che richiede in genere qualche settimana. La prassi prevede che il venditore apra ai consulenti dell’acquirente una data room virtuale con tutte le informazioni e documenti da analizzare per evitare di incorrere, dopo il closing, in perdite impreviste, contenziosi o passività difficilmente riscontrabili dai bilanci“.

(Fonte: Corriere dello Sport)