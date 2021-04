Villarreal-Inter 2006, Arruabarrena: “Tanti argentini nelle due squadre e sapevamo…”

A distanza di 15 anni, l'ex giocatore ricorda il ritorno dei quarti di Champions contro l'Inter

Il 4 aprile è stato il 15° anniversario di Villarreal-Inter , quarti di finale di Champions League. Era il 2006, la squadra di Mancini all'andata vinse 2-1, ma al ritorno disse addio alla semifinale di Champions, a spazzare i sogni dei nerazzurri fu un gol di Rodolfo Martín Arruabarrena. Intervistato da El Periodico Mediterraneo, l'ex giocatore ricorda quella notte: "Sono passati 15 anni, il tempo passa molto velocemente. Il ricordo di quella notte è per me indimenticabile. Non dimenticherò mai la gente incredula e felice".

""Avevamo una squadra molto importante davanti con una grande storia. Dal primo momento abbiamo sentito che potevamo passare. La squadra stava attraversando un buon momento. Tra le due squadre c'erano tanti argentini e sapevamo che potevano esserci degli attriti in un quarto di Champions. Sapevamo che le situazioni da palla da fermo, sia a favore che contro, potevano decidere la partita. E così è stato, in una situazione in cui avevamo lavorato molto bene in allenamento e per fortuna sono saltato un po' di più di Toldo. Senza dubbio è stata una vittoria indimenticabile per quello che ha significato".