Forlan: “Inter? Esperienza spettacolare. Ho un po’ di amaro in bocca perché…”

Le parole dell'ex centravanti nerazzurro: "Scudetto? L'Inter ha davvero grandi chance di interrompere il monopolio della Juve"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Diego Forlan, ex centravanti dell'Inter, è tornato così sulla sua avventura in nerazzurro, durata soltanto per una stagione: "L'esperienza all'Inter è stata spettacolare, ho dei bellissimi ricordi dei nerazzurri, della città di Milano e della Serie A più in generale. Purtroppo i tanti infortuni non mi hanno permesso di giocare con continuità come avevo fatto per esempio al Manchester United, al Villarreal o all'Atletico Madrid, e il sapore che mi resta in bocca è ancora oggi un po' amaro. L'affetto che i tifosi italiani mi dimostrano tuttora in giro per il mondo mi rende tuttavia veramente orgoglioso, oltre che eternamente grato".