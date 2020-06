Stampa estera – Aubameyang, dubbi sul rinnovo con l’Arsenal: l’Inter c’è. Ma gli inglesi…

Di Aubameyang parlano sia i media francesi che quelli inglesi. In Francia sottolineano che l’Arsenal non avrebbe ancora fatto una proposta di rinnovo al giocatore. Le 10sport in particolare scrive: “Nessuna proposta concreta dell’Arsenal è stata presentata al suo attaccante mentre gli interessi dei grandi club sono ancora attuali. Ed è confermato l’interesse dell’Inter per il giocatore, come quello del Real Madrid. Conte sta pensando di reclutarlo e lui sarebbe interessato al ritorno a Milano, dopo l’esperienza al Milan. L’ostacolo più importante è comunque lo stipendio, alto, del giocatore“.

In Inghilterra non sono d’accordo con questa versione. Il Daily Telegraph sottolinea che il rinnovo del giocatore sarebbe invece una priorità per i Gunners. Molto dipenderebbe anche dal buon rapporto che il club inglese avrebbe con Pierre-François Aubameyang, padre e consigliere dell’attaccante. La sua intercessione potrebbe aiutare l’Arsenal a convincerlo a rimanere. L’Arsenal conterebbe molto sul padre del calciatore per chiudere al più presto il rinnovo. Il club non avrebbe fissato un limite e sarebbe pronto a offrire quanto chiede al calciatore purché resti.

(Fonte: Le10sport – Daily Telegraph)