Folarin Balogun torna in Francia: l'attaccante americano, a lungo inseguito dall'Inter, dopo la stagione trascorsa in prestito al Reimsn è pronto a rendersi nuovamente protagonista in Ligue 1. L'Arsenal, club proprietario del suo cartellino, ha raggiunto un accordo con il Monaco sulla base di 45 milioni di euro più bonus, come riporta RMC Sport.