Repubblica – Arsenal, sogno Gabriel Jesus: Scamacca l’alternativa al brasiliano

Per l'alternativa al brasiliano, l'Arsenal guarda alla Serie A: Gianluca Scamacca, del Sassuolo, piace infatti moltissimo al club londinese

E' Erling Braut Hallend il primo, straordinario, colpo di mercato del Manchester City per l'attacco. Ecco perché è praticamente certa la partenza di Gabriel Jesus, come riporta Repubblica: "L'Arsenal è la squadra più interessata all'attaccante del City, ma i Gunners non disputeranno la Champions League e questo potrebbe influire sulla scelta del centravanti.