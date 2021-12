L’Arsenal vuole Vlahovic a gennaio: sul piatto una ricca offerta per la Fiorentina

I Gunners preparano l'assalto all'attaccante della Fiorentina in vista del mercato di gennaio

L'Arsenal prepara l'assalto a Dusan Vlahovic . Non è la prima volta che il nome dell'attaccante della Fiorentina, attuale capocannoniere del campionato con 13 gol insieme a Ciro Immobile, viene accostato al club londinese, ma secondo il Sun il giocatore viola è l'obiettivo principale per il il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta il quale, stando alle indiscrezioni, sarebbe insoddisfatto del rendimento finora offerto dagli attuali attaccanti in rosa.

Quindi, anche per bruciare la concorrenza di Juventus e Tottenham da tempo sulle tracce di Vlahovic, l'intenzione sarebbe quella di presentare un'offerta alla Fiorentina già per gennaio, intorno agli 80 milioni di euro.

Che farà il patron Rocco Commisso? Al momento la squadra viola è tornata in zona Europa dopo i successi contro Milan e Bologna e questo grazie anche e soprattutto alle reti del bomber serbo. Lo stesso centravanti classe 2000 ha fatto capire più volte finora di voler rimanere a Firenze fino al termine della stagione per contribuire a portare la squadra in Europa. Tradotto: la situazione è tutta in divenire.