Foschi: “Vlahovic? Resterà fino a giugno. Ma se arrivasse un’offerta importante…”

Le parole del dirigente: "Il serbo è un giocatore solare e in tutto quello che fa mostra sempre un certo attaccamento"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Rino Foschi, ex direttore sportivo, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: "Molto probabilmente rimarrà fino a giugno. Il serbo è un giocatore solare e in tutto quello che fa mostra sempre un certo attaccamento. Credo si sia affezionato ad Italiano, ma se arrivasse un'offerta importante i viola potrebbero prenderla ovviamente in considerazione. La Fiorentina sta andando molto bene con lui e Italiano ha superato lo scoglio contrattuale".