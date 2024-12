Arsenale Curva Nord: il riesame conferma il carcere per Ferrario

Nuovo ritrovamento

Ferrario per il giudice sarebbe 'il custode' dell'arsenale ritrovato e il contenuto del garage apparterrebbe anche ad Andrea Beretta in carcere dal 5 settembre per l'omicidio di Antonio Bellocco. Da settimane Beretta ha scelto di collaborare coi pm. Tra l'altro, nella notte tra l'1 e il 2 dicembre è stata trovata un'altra pistola, stavolta nell'abitazione di un giovane ultrà interista. Il tifoso appartiene al gruppo di 'Brianza acolica' ed è indagato a piede libero per detenzione illecita dell'arma.