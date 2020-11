Dopo aver risolto il contratto con l’Inter al termine dell’ultima stagione, Asamoah è ancora alla ricerca di una sistemazione. Per l’esterno ghanese si era parlato di una possibile permanenza in Italia, ma dal Ghana parlano di un sondaggio da parte del Porto. Il club di Conceiçao è alla ricerca di un esterno e a breve dovrebbe incontrare l’entourage dell’ex nerazzurro per provare a trovare un accordo.