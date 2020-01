Asamoah, torna a disposizione: è la soluzione in attesa dell’esterno. Per lui cure speciali

Roma, il 6 dicembre. TuttoSport spiega che ha svolto delle cure a Barcellona e ora sta provando a rimettersi a disposizione. Asamoah è rientrato in gruppo. Il giocatore ha avuto problema alla cartilagine del ginocchio e ha giocato l’ultima da titolare il 29 ottobre contro il Brescia. Si è visto poi in campo solo 20 minuti contro lail 6 dicembre. TuttoSport spiega che ha svolto delle cure a Barcellona e ora sta provando a rimettersi a disposizione.

Potrebbe essere convocato per la gara contro il Napoli ma si pensa possa tornare a giocare da titolare nella gara contro l’Atalanta. Per allora non dovrebbe arrivare un altro esterno che però l’Inter cerca sul mercato proprio a sinistra. In attesa che arrivi qualcuno il suo recupero è importante anche per avere l’alternativa a Biraghi.

(fonte: TS)