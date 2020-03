Asamoah, il ginocchio migliora: la sosta forzata regala all’Inter un nuovo acquisto

La sosta forzata causata dall’emergenza coronavirus potrebbe regalare all’Inter un nuovo acquisto: Kwadwo Asamoah. Il centrocampista ghanese, come riporta Tuttosport, sta recuperando dai problemi al ginocchio, ed è pronto per tornare a disposizione di Antonio Conte una volta che si potrà riprendere a giocare:

“La sosta forzata potrebbe regalare all’Inter il ritorno di Kwadwo Asamoah, l’esterno sinistro che era partito in stagione per essere titolare, ma che a causa dei problemi al ginocchio è finito ai margini. […] Asamoah ha lavorato per tornare e di fatto già da un paio di mesi è tornato a fare allenamento in gruppo, anche se di fatto poi Conte non ha mai contato su di lui come un giocatore da poter gettare nella mischia durante un match. […] In questi giorni di quarantena, come tutti i giocatori dell’Inter, anche Asamoah, pur proseguendo nella terapia conservativa, ha continuato ad allenarsi. Ha (questo sì, ovviamente) un programma con esercizi specifici da seguire per continuare sulla strada del recupero, continuando un passo dopo l’altro nella direzione giusta“.