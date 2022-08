Tutti pazzi per Asllani. Biasin: “Marotta mi ha personalmente confessato che…”

Il centrocampista albanese dell'Inter sta impressionando tutti per le sue indubbie qualità sul campo e non solo

Krjstian Asllani è una delle note più positive dell'estate dell'Inter: il centrocampista albanese, prelevato a giugno dall'Empoli, sembra non aver risentito del salto in una big, e sono in molti a pronosticargli una stagione da protagonista. Fabrizio Biasin, dagli studi di Sportitalia, ha rivelato ciò che l'as Beppe Marotta pensa del gioiellino classe 2002: "Vi dico quello che mi ha personalmente confessato Marotta: oltre alle qualità sul campo, all'Inter sono rimasti impressionati dalla persona. È molto "mentalizzato", sul pezzo, vuole capire, provare a fare... Le premesse sono ottime anche da quel punto di vista".