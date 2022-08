Inter, Biasin: “Ho chiesto a Marotta cosa ne pensa di Asllani e mi ha risposto che…”

"Domande assolutamente disinteressate a Marotta l'altra sera. "Di Asllani cosa mi dici?". “Ci ha fatto davvero una bella impressione, non tanto per il potenziale che sta facendo intravedere, ma per il suo atteggiamento, la voglia di apprendere, la sua buona educazione”". Questo il tweet pubblicato poco fa da Fabrizio Biasin, giornalista, in merito ad una domanda posta dallo stesso a Beppe Marotta, ad dell'Inter, su Kristjan Asllani, uno degli acquisti nerazzurri di questa sessione di mercato.