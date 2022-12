Asllani: “Io interista da bambino, ho le prove! D’Ambrosio unico, mi ripete sempre una cosa”

Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Kristjan Asllani è tornato sul suo approdo all'Inter. Il centrocampista sottolinea che tutti lo hanno accolto benissimo, ma uno in particolare lo ha introdotto nel mondo Inter. "Danilo D’Ambrosio è unico: è lui l’uomo che trasmette da una generazione all’altra ‘l’interismo’. Mi ripete sempre che non è importante il nome che hai dietro, ma lo stemma che porti davanti. Un giorno, quando avrò la sua età, mi piacerebbe essere un D’Ambrosio per qualche ragazzo…".