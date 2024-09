Scherzi da spogliatoio. Davide Frattesi è stato 'beccato' a prendere in giro Federico Dimarco durante una pausa dagli allenamenti della Nazionale italiana. E ha scritto: "In mancanza di Kristjan Asllani a qualcuno devo fare fastidio".

E il video è stato ripreso dal centrocampista albanese in un post sui social anche dal giocatore albanese che ha scherzato con il suo amico Davide. "Sempre detto che sei un bambino", ha scritto il giocatore per prenderlo in giro. Post social che dimostra ancora una volta, se servisse, il legame tra i calciatori nerazzurri.