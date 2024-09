Serata di Nations League per Piotr Zielinski: il centrocampista dell'Inter è sceso in campo per 82 minuti con la sua Polonia in occasione del match contro la Scozia, vinto con il punteggio di 2-3. Primo tempo di marca polacca, con Szymanski e Lewandowski che trovano il gol. Nella ripresa i padroni di casa rimontano e trovano il pareggio con i neo napoletani Gilmour e McTominay, ma in pieno recupero arriva il rigore decisivo trasformato da Zalewski.