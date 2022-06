Inter, non solo Lukaku: oggi previsto incontro con l’agente di Asllani per chiudere

Oggi è una giornata molto importante per il mercato dell'Inter. Oltre alla riunione per Lukaku, il club nerazzurro incontrerà l'agente di Asllani per definire l'accordo con il centrocampista dell'Empoli. I toscani tratteranno, in giornata, con l'agente di Satriano, destinato ad andare ad Empoli in prestito. "Se non ci saranno intoppi nell'una o nell'altra trattativa, l'affare sarà ufficializzato all'inizio della prossima settimana, dopo le visite mediche dei due giovani. Per il prestito di Asllani (4 milioni) saranno utilizzati i soldi arrivati dal Monza per Di Gregorio", spiega il Corriere dello Sport.