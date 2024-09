L'Albania ospiterà oggi la Georgia per giocare la partita del secondo turno del Gruppo B della Nations League. In conferenza stampa si è presentato Kristjan Asllani : "Entrambe le squadre arrivano con vittorie, rispetteremo l'avversario, ma non abbiamo paura. Abbiamo tutti i tifosi allo stadio, li ringraziamo. La Georgia cresce, lo abbiamo visto agli Europei. Ci siamo allenati bene. La partita con l'Ucraina è il passato e deve essere dimenticata. Con questa squadra possiamo fare punti".

"Se Inzaghi vede in quale posizione gioco in nazionale? Non lo so, l'allenatore è normale che veda le mie partite. Brozovic giocava all'Inter e io ricoprivo quel ruolo. Solo qui sono più libero, quando gioco vicino alla porta per me è più facile, ma non ho segnato tanti gol".