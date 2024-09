Ts – Frattesi troverà una nuova centralità all’Inter: la palla passa a Inzaghi

Davide Frattesi si conferma il superbomber di Luciano Spalletti. Da quando sulla panchina dell'Italia c'è l'ex tecnico dell'Inter, il centrocampista nerazzurro ha messo a referto ben sei gol. Anche contro Israele, Davide ha lasciato il segno sblocando la gara con un colpo di petto su assisti di un altro nerazzurro, Dimarco. "In un’Italia che sogna di ritrovarsi per le mani un centravanti di livello mondiale è l’ercolino di Fidene l’uomo della provvidenza. In maglia azzurra Frattesi sta trovando quelle soddisfazioni che cerca ancora all’Inter. Il suo campionato finora è liofilizzato in tre comparsate, tutte rigorosamente partendo dalla panchina, con Genoa, Lecce e Atalanta", sottolinea Tuttosport .

"In totale, cinquantatré minuti sul terreno di gioco: briciole. In Nazionale - al contrario di quanto accade con Inzaghi - Spalletti non fa mai a meno di lui, anche perché in un’Italia dove gli attaccanti sono un po’ il punto debole, serve come il pane avere un incursore di prim’ordine. Problema (all’Inter) è che Frattesi ha davanti a sé Mkhitaryan (un gigante nel ruolo per la capacità di dare i tempi alla squadra) e si è ritrovato pure Piotr Zielinski. Non a caso, in piena campagna europea, Giuseppe Riso, il suo procuratore, si era presentato in sede per chiedere un maggior utilizzo".