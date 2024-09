L'Inter e Kristjan Asllani insieme fino al 2028. Il centrocampista nerazzurro ha raccontato le sue emozioni per il rinnovo del contratto in un'intervista esclusiva ai microfoni di Inter TV:

"Per me è sempre stato un sogno giocare con questa squadra ed è sempre un onore vestire questa maglia. Questo contratto è un orgoglio, ma lo prendo come un punto di partenza: ci sono ancora delle cose in cui devo crescere e migliorare. Mi alleno ogni giorno con dei campioni e sono contento di avere dei compagni così: questo rinnovo arriva anche grazie al loro aiuto".