Momento particolarmente positivo per Asllani. Il centrocampista dell'Inter, ieri sera titolare a Monza da regista nella squadra di Inzaghi, sta guadagnando sempre più posizioni nella mediana nerazzurra. L'ex Empoli è la prima alternativa a Calhanoglu per il tecnico dell'Inter. E per la società è uno degli elementi su cui puntare per il futuro.