Asllani: “All’Inter accolto benissimo. Dobbiamo ancora migliorare. Da tifoso interista…”

Kristjan Asllani ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Non una rete ufficiale, ma comunque significativa e importante, utile a fissare il 2-2 nell'amichevole con il Monaco a Ferrara. Al termine della gara il centrocampista ha parlato ai microfoni di Inter Tv. "Sono contento perché i ragazzi mi hanno accolto benissimo, sono contento che abbiamo ripreso il risultato oggi, peccato non sia arrivata la vittoria. Di giorno in giorno stiamo crescendo, abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister, penso che abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo ancora migliorare, ma abbiamo ancora tempo. I tifosi? Essendo tifoso interista e sentire loro che pronunciano tante volte il mio nome mi rende contento".