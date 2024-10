Comprimario all'Inter

"Sarà per Calhanoglu, sarà perché con l'Albania gioca in un ruolo leggermente diverso, sarà perché Inzaghi molto spesso si fida degli stessi, ma - guardando i numeri - il ruolo di Asllani nell'Inter sembrerebbe solo quello di un comprimario. Quest'anno l'albanese è partito titolare solo nella trasferta di Monza, peraltro mal interpretata dall'Inter e chiusa con un pareggio. Per il resto, solo manciate di minuti qua e là. [...] E l'anno scorso l'impiego non era stato maggiore, se non per scelte obbligate dettate da infortuni o squalifiche di Calhanoglu. [...] Chissà, magari la centralità che Sylvinho regala all'ex Empoli in Albania convincerà Inzaghi ad utilizzarlo un po' di più per il tour de force che l'Inter dovrà affrontare nelle prossime settimane".