InterNazionali, Asllani sull’Albania: “C’è da correggere qualcosa per esser perfetti”

In Albania parlano di gara positiva per lui. Anche Kristian Asllaniha dato il suo contributo alla Nazionale nella vittoria contro la Repubblica Ceca, valida per la qualificazione ai Mondiali. Alla fine della partita, l'interista ha parlato proprio della prestazione sua e dei suoi compagni sottolineando le difficoltà del primo tempo e una mentalità diversa messa in mostra nel secondo.