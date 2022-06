Asllani, la proposta dell’Inter: prestito con obbligo di riscatto e contropartite

Procede senza intoppi la trattativa tra Inter ed Empoli per Kristjan Asllani : i nerazzurri hanno individuato nel gioiellino albanese l'elemento ideale per ricoprire il ruolo di vice Brozovic e sono pronti ad accelerare i tempi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, si tratta ora di trovare l'intesa sulla formula del trasferimento:

"La questione adesso è come chiudere l'affare, visto che la trattativa sembra già ben indirizzata. L'Empoli, ovviamente, vuole monetizzare il sacrificio dell'ennesimo talento uscito dal proprio vivaio, mentre l'Inter non vorrebbe spendere troppo, almeno per il momento. Marotta punta a convincere il club toscano a cedere Asllani in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni - presenze in Serie A e Champions? -, pronta eventualmente a inserire nell'offerta anche il cartellino di uno o più giocatori tra il portiere Radu e gli attaccanti Satriano e Sebastiano Esposito. Basterà? Vedremo, di sicuro l'Inter è ottimista e alla fine una soluzione si troverà".