Mercato, linea verde Inter: si stringe per Asllani, ottimismo per Bellanova

In attesa di capire i margini per trattare il ritorno a Milano di Lukaku e di chiudere le trattative per Dybala, Mkhitaryan e Bremer, l'Inter è pronta a puntellare la propria rosa con giovani di prospettiva che hanno ben figurato la scorsa stagione. Una linea verde che vede in Krjstian Asllani dell'Empoli e in Raoul Bellanova del Cagliari i nomi più caldi del momento: il primo è ormai sempre più vicino , per il secondo si respira un cauto ottimismo. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"L'Inter ha fatto la sua mossa ed è pronta adesso a stringere i tempi per assicurare a Simone Inzaghi una valida alternativa a centrocampo alle geometrie dell'insostituibile Marcelo Brozovic. [...] La questione adesso è come chiudere l'affare, visto che la trattativa sembra già ben indirizzata. L'Empoli, ovviamente, vuole monetizzare il sacrificio dell'ennesimo talento uscito dal proprio vivaio, mentre l'Inter non vorrebbe spendere troppo, almeno per il momento. Marotta punta a convincere il club toscano a cedere Asllani in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni - presenze in Serie A e Champions? -, pronta eventualmente a inserire nell'offerta anche il cartellino di uno o più giocatori tra il portiere Radu e gli attaccanti Satriano e Sebastiano Esposito".

"Nelle casse del club nerazzurro sono in arrivo soldi freschi. Il Monza sta per diventare un alleato importante per il mercato dell'Inter: Di Gregorio è stato riscattato per 4 milioni, ora Galliani punta a rafforzare la rosa di Stroppa con gli arrivi di Pinamonti e Sensi, giocatori di qualità che farebbero decollare il progetto Monza, dalla cui cessione l'Inter troverebbe poi i soldi da reinvestire non solo per Asllani, ma anche per colmare il vuoto lasciato in rosa dall'addio di Perisic. Serve un esterno, non per forza mancino, visto che Darmian può giocare anche a sinistra. E allora ecco che in pole position è finito Raoul Bellanova, terzino scuola Milan, 22 anni, che il Cagliari ha appena riscattato dal Bordeaux per 800 mila euro. Il club sardo vorrebbe ricavare almeno 10 milioni, l'Inter è pronta a inserire nell'affare il prestito dei talentini della Primavera Casadei e Franco Carboni, per abbassare ulteriormente la base cash. Si tratta, con moderato ottimismo".