Una sconfitta a Tirana potrebbe riportare l'Albania in fondo alla classifica, rischiando la retrocessione. Il match di stasera è quindi cruciale, con i tifosi che oscillano tra speranze di promozione e timori per un possibile ritorno in terza divisione. In chiave Inter c'è attesa per Kristjan Asllani, che torna titolare proprio con la sua nazionale. L'albanese si era messo a disposizione di Inzaghi nell'ultimo periodo nonostante l'infortunio al collaterale che gli ha portato più problemi del previsto. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro: