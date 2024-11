"Ritengo che una società come l'Inter non può dire che vuole vincere il campionato o la Champions, ma deve partecipare sempre per vincere"

"Lo sport è competizione e cercare di arrivare più in alto del tuo avversario. Ritengo che una società come l'Inter, per storia, blasone e palmares non può dire che vuole vincere il campionato o la Champions, ma deve partecipare sempre per vincere. Sento dire da altri 'l'importante è arrivare nelle prime quattro', ma non è così.