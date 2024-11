Intervistato da Calciomercato.it, Gianfelice Facchetti ha analizzato il momento dell'Inter a partire dalla gara pareggiata col Napoli. "E’ un’Inter che si presenta con le due stelle sulla maglia, è una squadra che è partita a scaglioni per via dei vari giocatori impegnati con le Nazionali. L’ingresso in condizione di qualcuno non è avvenuto del tutto. La squadra però ha dato le risposte che servivano, ma è mancata magari un po’ di buona sorte come sul palo di Calhanoglu. Una squadra come l’Inter non può definire gli obiettivi con largo anticipo, ma deve continuare ad affidarsi al turnover come fatto con Arsenal e Napoli. Serve restare in corsa sia in Champions sia in campionato per poi essere lì nei momenti chiave".