Faustino Asprilla, ex attaccante colombiano con un passato in Italia con la maglia del Parma, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Ma che figura ha fatto l'Italia? Non si può mica giocare in quel modo... Il problema è che non avete più giocatori bravi: sembrano tutti dei robot, si muovono come vuole l'allenatore, hanno perso il gusto del dribbling, sembra che non abbiano più fantasia. E poi mi è dispiaciuto vedere il mio amico Buffon con la faccia triste. Lo hanno inquadrato, durante la partita contro la Svizzera, e sono stato male per lui".